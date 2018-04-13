اغتصاب جماعي لطفلة مسلمة تبلغ 8 أعوام يشعل الغضب في الهند

تعرضت طفلة هندية تبلغ من العمر 8 أعوام لجريمة اغتصاب جماعي وقتل بطريقة وحشية في منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

وتسببت الجريمة في إثارة حالة من الغضب العام بين السكان المسلمين الذين تنتمي إليهم الضحية، وهو ما دفع السلطات، أمس الخميس، إلى الوعد باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الجريمة.

وذكرت الشرطة أن الطفلة، وتدعى عصيفة بانو، تنتمي إلى جماعة مسلمة من الرعاة الرحل، كانت قد اختُطفت من قريتها بمنطقة كاثو، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم اغتصابها لمدة أسبوع قبل أن يتم قتلها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وينتمي المتهمون إلى الأقلية الهندوسية في الولاية، وقد شهدت الأيام الأخيرة حالة من الغضب بسبب عدم اتخاذ إجراء في القضية، التي تسببت في توترات دينية في الولاية.

وتصاعد الغضب بعد أن نظمت جماعات هندوسية متطرفة -على صلة بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند- مسيرات للمطالبة بالإفراج عن ستة رجال متهمين في القضية.

وقاد زعيم المعارضة، راحول غاندي، تجمعاً ليلياً على أضواء الشموع في منطقة بوابة الهند في نيودلهي، حيث تظاهر الآلاف عام 2012 لمناهضة الاغتصاب الجماعي الوحشي في العاصمة.

وكتب غاندي على حسابه في تويتر عقب انفضاض التجمع: "مثل ملايين الهنود، قلبي يتألم هذه الليلة"، مضيفاً: "ببساطة لا يمكن للهند أن تواصل معاملة نسائها بهذه الطريقة".

ومن جانبها، قالت محبوبة مفتي رئيسة وزراء الولاية، إن "التصرفات غير المسؤولة وتصريحات مجموعة من الناس، لن تعيق القانون".

وكتبت مفتي على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "يتم اتباع الإجراءات السليمة، والتحقيقات تسير على نحو سريع، وسيتم تحقيق العدالة".

ويشار إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال منتشر في الهند، وقد اتخذت هذه الجرائم اتجاهاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تم الإبلاغ عن 19 ألفًا و765 حالة اغتصاب للأطفال في عام 2015.