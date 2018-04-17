مظاهرات في أرمينيا والمعارضة تدعو إلى "الثورة"

جرح عدد من الأشخاص واعتقل آخرون خلال مظاهرات جرت في العاصمة الأرمينية، يريفان، اليوم، احتجاجاً على تعيين رئيس الجمهورية الأسبق رئيساً للوزراء، في حين دعا زعيم المعارضة إلى "ثورة مخملية" في عموم البلاد.

ويتوقع تعيين سيرج سارجسيان، الذي كان رئيساً للجمهورية لعشر سنوات في العهد المعسكر السوفييتي، رئيساً للوزراء بعد تصويت في البرلمان.

وقد ترك سيرج سارجسيان سدة الرئاسة هذا العام بعد انتهاء فترته الرئاسية.

كما انتقدت المعارضة تعديلات على الدستور من شأنها تعزيز سلطات رئيس الوزراء القادم.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع المتظاهرة، وفق شهود.

زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، حث المتظاهرين على احتلال مكتب المدعي العام والمحكمة العليا.

وقال: "احتلوا الأبنية ولا تدعوا أحدا يغادر أو يدخل" مضيفاً أن الوضع الحالي في البلاد يدعو إلى ثورة.