زلزال بقوة 5.9 ريختر قرب محطة نووية جنوبي إيران

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات، مدينة "كاكي" بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، اليوم الخميس، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وقالت الهيئة (حكومية) على موقعها الإلكتروني، إنّ "الزلزال وقع عند الساعة (6:34 تغ) على بعد 101 كيلومتر، جنوب شرق إقليم بوشهر (جنوب)".



وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وقرب محطة نووية.



كما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن " المسح الجيولوجي الأمريكية" أنّ "الزلزال وقع قرب محطة نووية، وشعرت به عدد من دول الخليج العربي، لا سيما البحرين."

من جهته، نقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤولين (لم يسمهم) أن الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت السلطات الإيرانية أن مركز الزلزال قرب مدينة "كاكي" التابعة لمقاطعة دشتي من إقليم بوشهر، فيما لم تعلن عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.