السلطات الأرمينية تعتقل المئات مع استمرار الاحتجاجات لليوم السابع على التوالي

اعتقلت السلطات الأرمينية أكثر من 120 شخصًا من المشاركين في المظاهرات المتواصلة منذ أسبوع، احتجاجًا على تعيين رئيس البلاد السابق، سيرج سركسيان، رئيسًا للوزراء.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإنه تم توقيف 16 شخصًا اليوم الجمعة بسبب مشاركتهم في المظاهرات في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الأرمينية يريفان.

وزعمت الشرطة الأرمينية أن المتظاهرين يُعيقون حركة المرور في الشوارع.

وقالت الوكالة الروسية إن الشرطة الأرمينية أوقفت 120 متظاهرًا على الأقل، خلال اليومين الماضيين.

وشهدت حركة المرور بالعاصمة اضطرابات بسبب المظاهرة، كما حاصر محتجون عددًا من الأبنية الحكومية في المدينة. مع شهود مدن أخرى مظاهرات مماثلة.

وكان البرلماني المعارض، نيكول باشينيان، دعا المتظاهرين، في وقت سابق، إلى مواصلة محاصرة وتعطيل المؤسسات الحكومية.

يشار أن الأرمينيين صوتوا في استفتاء، عام 2015، للانتقال إلى النظام البرلماني، لتنتهي بذلك ولاية الرئيس سركسيان، في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

إلا أن البرلمان أعاد اختيار سركسيان رئيسًا للحكومة، إثر فوز حزبه (الحزب الجمهوري)، بغالبية 49.21% من الأصوات، مطلع الشهر الجاري.