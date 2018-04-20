ثوران بركان "جبل ايو" في جنوب اليابان

ثار بركان جنوبي اليابان للمرة الأولى منذ 250 عاما، ما دفع السلطات إلى فرض حظر حول الجبل.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن جبل ايو انفجر أمس الخميس وهي المرة الأولى له منذ عام 1768، مما أدى إلى اندفاع الدخان والرماد فى السماء. البركان جزء من سلسلة جبال كيريشيما في جزيرة كيوشو الرئيسية في اليابان.

ووسّعت الوكالة منطقة الحظر إلى الجبل بأكمله حول فوهة البركان.

فيما قال مسؤولون إن الانفجارات هدأت لفترة وجيزة اليوم الجمعة لكنها حذرت السكان في بلدات مجاورة من سقوط الصخور البركانية والرماد.

واندلع بركان آخر قريب في شهر مارس / آذار للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

تقع اليابان ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ ويوجد بها 110 براكين نشطة.