لافروف: تلميح واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ابتزاز غير مقبول

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تلميح الولايات المتحدة إلى إمكانية فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة "أس-400" الدفاعية من روسيا، وصفًا ذلك بـ"محاولة ابتزاز".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الروسي، اليوم الجمعة، في العاصمة موسكو، عقب لقاء نظيرته النمساوية كارين كنايسل.

وقال لافروف: "هذا مثال على محاولة ابتزاز تضمن للشركات الأمريكية منافسة غير عادلة".

وأشار إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن تنصت لرؤية أمين عام الحلف الذي اعتبر الخطوة التركية بأنها "قرار وطني".

وأعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، ويس ميتشل، قبل يومين، أن بلاده قد تفرص عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة "أس-400" من الجانب الروسي.

وقبل أيام، قال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن بيع وشراء الأسلحة هو قرار وطني، بالتالي هو ليس قرار الحلف إنما قرار سيادي مستقل للدول الأعضاء.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن مستشار الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن تسليم منظومة صواريخ أس-400 الروسية إلى تركيا سيبدأ في تموز/ يوليو 2019.

وتعد منظومة صواريخ أس-400 مضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، ومضادة أيضًا للصواريخ البالستية متوسطة المدى.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء المنظومة المذكورة. مشيرًا أن بلاده سددت دفعة أولى إلى موسكو.

وحال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يمتلك "أس-400".