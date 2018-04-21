برلمان أذربيجان ينتخب رئيساً جديداً للحكومة

انتخب البرلمان الأذربيجاني، اليوم السبت، نوفروز محمدوف، نائب رئيس البلاد إلهام علييف، رئيساً جديداً للحكومة.

وأعلن رئيس البرلمان، أوكتاي أسدوف، أن الرئيس علييف، رشّح "محمدوف" (71 عاما) لمنصب رئاسة الحكومة.

وعقد برلمان أذربيجان جلسة تصويت لانتخاب رئيس جديد للحكومة، وصوّت خلالها 113 نائبا (من أصل 125 مقعد) لصالح محمدوف.

ووفقاً لدستور االبلاد، تستقيل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية، ويجري تشكيل حكومة جديدة.

تجدر الإشارة أن الرئيس علييف فاز بـ 86.02 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 أبريل/ نيسان الجاري.