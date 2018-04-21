سياسي ماليزي يتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال البطش

اتهم رئيس "الحزب الإسلامي" الماليزي، عبد الهادي أوانج، الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتيال الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش، في ماليزيا فجر اليوم السبت.

ونشر أوانج رسالة تعزية اليوم، نقل فيها تعازيه لأسرة وأقارب "البطش".

وشدد رئيس الحزب على ضرورة ضمان أمن عائلة "البطش"، مضيفا: "سوف نهتم بكل احتياجات أسرته".

وبخصوص حادثة الاغتيال، قال أوانج إن "الموساد معروف باغتياله للقادة المسلمين في جميع أنحاء العالم".

ولفت إلى وقوع اغتيالات مماثلة في الإمارات وتونس ولبنان، مضيفا: "إسرائيل تتخفى وراء القوى الكبرى وتقوم بأعمال إرهابية".

وفجر اليوم، أطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية النار على الأكاديمي الفلسطيني أثناء سيره على ممر المشاة عند السادسة بالتوقيت المحلي، بحسب شرطة كوالالمبور.

ويعيش "البطش" المختص في الهندسة الكهربائية في ماليزيا برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة منذ 10 سنوات.

من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية، إن البطش، "مهندس في حماس وخبير طائرات بدون طيار"، في إشارة إلى وجود دور للموساد في حادثة الاغتيال.