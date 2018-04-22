أرمينيا.. اعتقال قائد الاحتجاجات بعد فشل محادثاته مع رئيس الوزراء

ألقت السلطات الأرمينية، اليوم الأحد، القبض على زعيم الاحتجاجات السياسية، التي شغلت شوارع العاصمة الأرمنية لأكثر من أسبوع، في الوقت الذي ضجت فيه شوارع يريفان بأبواق السيارات الصاخبة حيث لجأ المتظاهرون إلى أسلوب جديد للتعبير عن معارضتهم.

وانطلقت الاحتجاجات في 13 أبريل/ نيسان بعد تعيين الرئيس السابق سيرج سركسيان رئيسا للوزراء، في إطار مساع لنقل أرمينيا إلى نظام حكم يقلص سلطات الرئاسة ويعزز صلاحيات رئيس الوزراء.

وقال منتقدو النظام الجديد إن هذا التعديل سيتيح لسركسيان تولى الحكم مدى الحياة.

والتقى سركسيان زعيم الاحتجاجات نيكولا باشينيان صباح اليوم لإجراء محادثات قصيرة متلفزة، لينسحب رئيس الوزراء بعد تأكيد باشينيان أنه لن يناقش سوى استقالة سركسيان.

وألقي القبض على زعيم الاحتجاج في وقت لاحق اليوم.

ومع تجمع الحشود في مناطق مختلفة من يريفان، حاولت الشرطة تفريقهم ووقعت اشتباكات بين عناصرها وبعض المتظاهرين.

وذكر المتحدث باسم الشرطة اشوت أراغونيان أنه تم اعتقال 232 متظاهرا حتى وقت متأخر من بعد الظهر. فيما قالت وزارة الصحة ان سبعة اشخاص نقلوا الى المستشفى بسبب مشكلات صحية تتعلق بالمظاهرات.

وتجمع المتظاهرون في المساء في ساحة الجمهورية بوسط المدينة، حيث استقطبت الاحتجاجات التي نظمت على مدار الأسبوع الماضي ما يصل إلى 50 ألف شخص.