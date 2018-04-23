استقالة رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان بعد تظاهرات حاشدة في البلاد

استقال رئيس وزراء أرمينيا، سيرج سركيسيان، اليوم الاثنين، من منصبه، بعد تظاهرات حاشدة مستمرة ضده في البلاد منذ نحو أسبوع، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية.

وتأتي هذه الاستقالة بالتزامن مع إطلاق سراح النائب في البرلمان الأرميني ومتزعم الاحتجاجات المناهضة لسركيسيان، نيكول باشنيان، بعد اعتقاله مدة يوم من قبل السلطات.

وزاد اعتقال باشنيان من حدة الاحتجاجات التي تفاقمت اليوم الاثنين، وأظهرت لقطات مصورة انضمام عناصر من قوات الشرطة والأمن الأرمينية إلى المحتجين في العاصمة يريفان.

واندلعت حركة التظاهرات قبل نحو أسبوع، احتجاجاً على تعيين الرئيس السابق ساركيسيان رئيساً للوزراء، في إطار انتقال البلاد من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، وهو إجراء يهدف بحسب المحتجين إلى السماح لساركيسيان البقاء في السلطة مدى الحياة.