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في اليوم الـ11 للمظاهرات في أرمينيا.. الشرطة تعتقل المئات

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
من المظاهرات في أرمينيا (EPA) من المظاهرات في أرمينيا (EPA)

نزل المئات من المتظاهرين الأرمن إلى الشوارع اليوم الاثنين وسط تصاعد الاضطرابات السياسية في حين لا يزال مصير زعيم الاحتجاجات غير واضح بعد يوم من اعتقاله.

وقد أغلق المتظاهرون لمدة وجيزة بعض الشوارع في اليوم الـ11 للاحتجاجات وهم يصيحون "انزلوا معنا" و"النصر".

كما شارك في المظاهرات المئات من الطلاب لا سيما طلاب الطب الذين نزلوا بقمصانهم البيضاء حاملين العلم الوطني.

وقد نزل عشرات الآلاف من المحتجين للشوارع في العاصمة الأرمينية في عطلة نهاية الأسبوع احتجاجا على تعيين الرئيس السابق للبلاد رئيسا للوزراء.

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