المعارضة الأرمينية تحتج في شوارع يريفان بعد توقف المحادثات

يعقد زعيم المعارضة الأرمينية محادثات مع كتل برلمانية من أجل الحصول على دعم لترشيحه كرئيس وزراء جديد للبلاد، في الوقت الذي يقيم أنصاره مسيرات كبيرة في العاصمة الأرمينية لدعمه.

وقاد نيكول باشينيان أسبوعين من الاحتجاجات ضد سيرج سركسيان، الذي استمر رئيسا البلاد لمدة 10 سنوات قبل تولي منصب رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأرميني للمصادقة على رئيس الوزراء الجديد في الأيام المقبلة.

وقال باشينيان اليوم الخميس إنه اجتمع مع زعيم ثاني أكبر فصيل في البرلمان للحصول على دعمه. لكن حزب سركسيان يحمل أغلبية في البرلمان.

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في العاصمة الأرمينية يريفان الأربعاء، داعين زعيم الاحتجاج إلى تمثيلهم ورفع صوتهم في البلاد.

وينتخب البرلمان الأرميني رئيس الوزراء الجديد للبلاد في الأول من مايو القادم، وفقا لبيان نشر على موقع البرلمان على الإنترنت اليوم الخميس.

ومن المتوقع بعد ذلك أن تجري أرمينيا انتخابات برلمانية جديدة بسبب أزمة سياسية مستمرة منذ أسبوعين.

وكان سيرج ساركسيان قد استقال من منصبه كرئيس للوزراء يوم الإثنين الماضي بسبب ضغوط شعبية كبيرة.