زعيما شبه جزيرة كوريا يتفقان على إنهاء الحرب ومواصلة نزع السلاح النووي

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، على إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ نحو 7 عقود، ومواصلة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال الزعيمان في بيان مشترك إن "كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية تؤكدان هدفهما المشترك بأن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية من خلال القيام بنزع تام لهذه الاسلحة".

واتفق الزعيمان أيضاً على إجراء محادثات عسكرية رفيعة المستوى الشهر المقبل للحد من العداء بين البلدين الجارين.

كما اتفقا البلدان على إعادة التواصل بين الأسر التي فرقتها الحرب، وتأسيس مكتب اتصال على حدود كوريا الشمالية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعلن رئيس كوريا الجنوبية أنه سيزور جارته الشمالية الخريف المقبل.

من جهته، قال الزعيم الكوري الشمالي إن "الكوريتين مرتبطتان بالدم كعائلة وأبناء بلد واحد لا يمكن لهم أن يعيشوا منفصلين" متعهداً بعدم تكرار "التاريخ المؤسف".