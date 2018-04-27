زعيم المعارضة الأرمينية يهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المفاجئة بعد إلغاء المحادثات

رفض رئيس الحكومة الأرمينية بالوكالة عرض إجراء بماحثات مع زعيم المعارضة الذي يصر على أنه المرشح الوحيد المحتمل لرئاسة الوزراء، وفق مصادر محلية اليوم الجمعة.

ويأتي رفض كارين كارابيتيان التفاوض مع نيكول باشينيان غداة حديث هاتفي له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس.

وتشهد الدولة السوفيتية السابقة حليفة موسكو أزمة سياسية منذ الأسابيع القليلة الماضية اضطر فيها الزعيم المخضرم سيرج سركيسيان إلى الاستقالة بعد عقد في سدة الرئاسة.

وحدد باشينيان الخميس للسلطات مهلة لانتخابه رئيسا للوزراء في تصويت للنواب في الأول من ايار/مايو.

وقال متحدث باسم كارابيتيان لوكالة فرانس برس: "إن رئيس الحكومة بالوكالة يعتقد أن مفاوضات يملي فيها طرف جدول المحادثات فيما الطرف الثاني غير قادر على ذلك، لا يمكن اعتبارها مفاوضات".

ويتوقع أن يؤدي ذلك الموقف إلى تفاقم التوتر في الدولة الفقيرة البالغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة.

وكان باشينيان قد أعلن أمام أنصاره في تجمع في يريفان الخميس "إذا لم انتخب رئيسا للوزراء فلن يكون هناك رئيس وزراء في ارمينيا".

وأضاف الرجل البالغ من العمر 42 عاما إنه على استعداد لإجراء محادثات مع كارابيتيان بحضور صحافيين. فيما فشلت محاولة سابقة لإجراء محادثات في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتتهم الحركة الاحتجاجية الحزب الجمهوري الذي يتزعمه سركيسيان، بالتمسك بالسلطة بعد أن فشل عهده في معالجة مشكلات الفقر المستشري والفساد وسيطرة كبار الأثرياء المقربين من السلطات على اقتصاد هذا البلد الصغير.

وتقول المعارضة إن مرشحها يجب أن يُنتخب رئيسا للحكومة بحسب نظام برلماني للحكم، لتطهير النظام السياسي.

لكن الحزب الحاكم يحتفظ بغالبية المقاعد في البرلمان فيما باشينيان لا يحظى بتأييد كاف من النواب لانتخابه.

والخميس دعا باشينيان إلى تعليق مؤقت للاحتجاجات في يريفان وحض أنصاره على تنظيم تجمع في غيومري، ثاني أكبر مدن البلاد شمال العاصمة، وحيث توجد قاعدة عسكرية روسية.

فيما من المقرر تنظيم تجمع آخر السبت في فندازور ثالث كبرى مدن ارمينيا.