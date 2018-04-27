36 ألف صاعقة خلال 13 ساعة.. ظاهرة غير مسبوقة تصيب ولاية هندية

تعرضت ولاية في جنوبي الهند إلى أكثر من 36 ألف صاعقة، خلال 13 ساعة فقط، فيما اعتبره مختصون ظاهرة غيرة مسبوقة.

وقالت سلطة إدارة الكوارث، الخميس، إن 36749 صاعقة ضربت ولاية أندرا برديش، مرجعة ذلك إلى الظروف الجوية المتطرفة التي تعيشها الولاية الجنوبية.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم بينهم 7 فتيات نتيجة تعرضهم للصواعق في الولاية منذ الثلاثاء، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية غربية.

والصواعق من الأمور المعتادة في الهند، خصوصا في موسم سقوط الأمطار، الذي يبدأ في يونيو وينتهي في سبتمبر. لكن هذه الولاية شهدت زيادة في حدوث الصواعق، قبل بداية الموسم.

وعد أحد المسؤولين في الولاية الأمر مدهشا، ذلك أن أندرا برديش تعرضت لنحو 30 ألف صاعقة خلال شهر واحد العام الماضي.

ويقول العلماء إن التغير المناخي في كوكب الأرض يدفع إلى زيادة كبيرة في عدد الصواعق.

ويلقى ما معدله 2000 شخص في الهند مصرعهم سنويا، نتيجة الصواعق، وفق أرقام رسمية.