بيونغ يانغ تعتزم إغلاق موقع التجارب النووية بحضور خبراء أمريكيين

قالت كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتزم إغلاق موقع التجارب النووية في بلده في مايو/ أيار المقبل، وسيكشف عن هذه العملية أمام خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال يون يونغ - تشان، المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد إن كيم أعلن ذلك خلال القمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن يوم الجمعة الماضي.

وأضاف "كيم قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلم أيضا أنه لن تطلق صواريخ نحو الولايات المتحدة."

ومن المقرر عقد قمة بين كيم وترامب في مايو/ أيار المقبل أو يونيو/ حزيران.

وذكر يون أن بيونغ يانغ تخطط لإعادة ضبط منطقتها الزمنية الحالية لتتطابق مع توقيت سول.

وكانت كوريا الشمالية قد قامت بتأخير توقيتها الرسمي 30 دقيقة عن توقيت سول في عام 2015.