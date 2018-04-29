فريق من مجلس الأمن يزور لاجئين روهينغيين في مخيمات ببنغلاديش

تجمع الآلاف من مسلمي الروهينغيا في مخيم للنازحين ببنغلاديش لاستقبال فريق تابع لمجلس الأمن الدولي والذي يهدف إلى إلقاء نظرة مباشرة على محنة اللاجئين الذين فروا من عنف الجيش في ميانمار.

وحمل اللاجئون لافتات كتب على بعضها "نريد تحقيق العدالة".

ويطالب نحو 700 ألف لاجئ من الروهينغيا بتوفير حماية من الأمم المتحدة لهم من أجل العودة الى منازلهم.

ويلتقي فريق مجلس الأمن بعض اللاجئين، بينهم ضحايا جرائم اغتصاب وتعذيب.

كما سيزور الوفد ميانمار يوم الاثنين بعد اختتام زيارته للاجئين والتي تستغرق ثلاثة أيام.

وانضم ممثلون من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - وعشر دول غير دائمة العضوية إلى الوفد في مدينة كوكس بازار الساحلية ببنغلاديش، حيث توجد مخيمات اللاجئين.