زعيم المعارضة في أرمينيا يفشل في نيل ثقة البرلمان لتولي رئاسة الوزراء

فشل زعيم المعارضة في أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، في نيل ثقة برلمان بلاده لتولي رئاسة الوزراء.

وحصل باشينيان، وهو المرشح الوحيد للمنصب، على تأييد 45 نائبًا مقابل رفض 57، وفق الإذاعة الوطنية الأرمينية في موقعها الإلكتروني.

وأضافت الإذاعة أنه سيتم إجراء تصويت جديد خلال أسبوع، دون ذكر تفاصيل.

وقاد زعيم المعارضة احتجاجات مناهضة للحكومة، استمرت أسبوعين، في أرمينيا، وهي حليف لروسيا، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء، سيرج سركسيان.

وكان سركسيان شغل في السابق منصب الرئيس 10 سنوات في الدولة الواقعة في جنوب القوقاز.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء المستقيل، والحزب الجمهوري الحاكم (منذ عام 1999)، بالفساد واحتكار السلطة.