إصابات في زلزال بقوة 5.2 في جنوب غرب إيران

وقع زلزال بقوة 5.2 درجات في جنوب غربي إيران؛ وتحديدا في مدينة "سي سخت" التابعة لولاية "كهكيلويه وبوير أحمد"، مما تسبب بإصابة 51 شخصا بجروح، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية في البلاد، مجتبي خالدي، قوله إن "حصيلة الضحايا الأولية جراء الزلزال الذي ضرب المدينة صباح اليوم، والمدن والقرى المجاورة لها، بلغت 51 مصابا".

وأوضح خالدي أنه تم نقل 31 من المصابين إلى المراكز العلاجية، فيما تم تقديم العلاج اللازم لـ 20 آخرين في أماكن إصابتهم.

كما أفادت تقارير بقيام مروحيات بالتحليق في المكان لتقييم الخسائر التي لحقت بموقع الزلزال.

وبحسب مركز علم الزلازل في جامعة طهران، فإنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 08:38 بتوقيت إيران (4:08 ت.غ).

وأوضح المركز في بيان، أنّ الزلزال وقع على عمق 8 كيلو مترات عن سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات المحلية حتّى الآن عن وجود وفيات جراء الزلزال.

وشهدت عدة مناطق ومدن إيرانية بينها طهران هزات أرضية في الفترة الأخيرة، كان آخرها زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة "كاكي" في محافظة بوشهر جنوبي إيران، حيث توجد محطة "بوشهر" الذرية.