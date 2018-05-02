حكومتا "شمال العراق" وإيران تعملان على إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة

قال رئيس حكومة إقليم شمال العراق "نيجيرفان بارزاني" الأربعاء، إن حكومته شرعت بالعمل على إنشاء منطقة تجارية حرة بين الإقليم وإيران.

جاء ذلك في كلمه له خلال افتتاح مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية، بين إقليم شمال العراق وإيران، المنعقد في أربيل عاصمة الإقليم، ويستمر ليومين.

وقال بارزاني، إن حكومته تعمل مع إيران لإنشاء منطقة تجارة حرة في منفذ برويزخان الحدودي بين الجانبين، مبينا أن حكومته اتخذت خطوات عملية بهذا الشأن، وخصصت موقعاً لإنشاء المنطقة التجارية الحرة.

وتابع: "لكن الأمر ما زال بحاجة إلى خطوات أكثر فاعلية من الجانبين، ومن الحكومة الاتحادية العراقية"، دون الإشارة إلى تلك الخطوات.

وانعقد مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وإيران، بمشاركة وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد السوداني، ووزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعتمداري.

وقال بارزاني إن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران، يترواح بين 6 - 6.5 مليارات دولار، وهو ما يشكل نحو 25 بالمائة من المجموع العام للاستيراد في الإقليم.

وأضاف أن 359 شركة، و135 مصنعا إيرانيا تعمل في الإقليم.. "النشاط التجاري بين الجانبين يتم عبر ثلاث معابر رسمية هي برويزخان وحاج عمران وباشماخ، وخمسة منافذ فرعية أخرى نسعى لتحويلها إلى منافذ دولية".

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر في أربيل، عدداً من القضايا ذات صلة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإقليم وإيران، وتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين.