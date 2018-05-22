عشرات الضحايا في عدة هجمات لطالبان في أفغانستان

قتل 40 شخصاً على الأقل في أفغانستان في هجمات لحركة طالبان.

فقد قتل 20 شخصا على الأقل في انفجار حاويتين في مركز مدينة قندهار، وفق المتحدث باسم حاكم المدينة، داود أحمدي.

وتسبب الحادث بإصابات لحوالي 37 شخصاً.

كذلك، قتل 6 عناصر من الشرطة وجرح 5 آخرون في عملية اختطاف رهائن، في إقليم زرمات، وفق لمسؤول في الشرطة لم يصرح عن اسمه.

كما انفجرت حافلة مفخخة في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان تسببت في مقتل 16 شخصاً وإصابة 40 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء؛ وفق ما نقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مسؤولين من مديرية الصحة العامة.

وأفاد الناطق باسم حاكم قندهار داوود أحمدي، أنه "تم اكتشاف الحافلة التي كانت مليئة بالمتفجرات في ساحة مفتوحة تضم ورش سيارات، إلا أنها انفجرت قبل أن يتسنى إبطال مفعول المتفجرات فيها".