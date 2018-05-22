موسكو تتبنى عقوبات مضادة على واشنطن وحلفائها

تبنى مجلس النواب الروسي "الدوما"، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية، رداً على الخطوات "غير الودية" التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بحق روسيا.

وجاء مشروع القانون بمبادرة من مجموعة من النواب برئاسة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح المصدر ذاته، أن القانون الجديد يسمح بإمكانية فرض عقوبات مضادة، رداً على "الأعمال غير الودية" للولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى (لم يسمّها)، أيدت العقوبات ضد روسيا.

واعتمد "الدوما" الروسي في القراءة الثانية مشروع قانون يتيح تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية، إلا أنه يحظر فرض قيود على السلع الحيوية التي لا تنتج في روسيا أو في دول أخرى.

كذلك يحظر القانون، تطبيق قيود على السلع التي يجلبها المواطن الروس إلى البلاد بهدف الاستخدام الشخصي، بحسب المصدر نفسه.

ويخوّل القانون الحكومة الروسية فرض إجراءات عقابية ضد واشنطن وحلفائها، ولكن بعد مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد قطاع الأعمال الروسي، تضمنت إجراءات ضد أفراد وشركات روسية منها عملاق الألومنيوم "روسال".