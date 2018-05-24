خلال عام واحد.. شرطة الخطوط الحديدية الهندية تضبط أكثر من 6600 لص في القطارات

ضبطت الشرطة الهندية أكثر من 6 آلاف لص في القطارات خلال عام واحد.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن شرطة الخطوط الحديدية التي تشكلت في إطار تعزيز التدابير الأمنية ضد أحداث السرقة في القطارات، ضبطت 6 آلاف و603 لصوص خلال العام الأخير.

وأضافت أن قيمة الأشياء المسروقة التي تمت استعادتها من اللصوص تبلغ 428 ألف دولار.

وأشارت إلى أن أحداث السرقات التي وقعت في القطارات شملت سرقة مواد تقنية ومراوح تهوية على نوافذ بيوت الخلاء وصنابير ومرايا ولوحات للطاقة الشمسية ومفاتيح وبطاريات وكابلات.

وارتفع عدد اللصوص، الذين قاموا بأعمال سرقة في القطارات بألف شخص خلال 2018 مقارنة بـ2017.

ورفعت الهند عدد عناصرها الأمنيين في إطار مكافحة أحداث السرقات في القطارات من 67 ألف إلى 74 ألف و456 عنصرا.