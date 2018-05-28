وزيرا الدفاع الروسي والإسرائيلي يلتقيان لبحث الوجود الإيراني في سوريا

يجري وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زيارة إلى روسيا، الأربعاء المقبل، لبحث الوجود العسكري الإيراني في سوريا، مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن ليبرمان سيلتقي، الأربعاء، مع شويجو في العاصمة موسكو، وسيبحثان الوجود العسكري الإيراني في سوريا، والتوتر بين إسرائيل وطهران.

وأشار الموقع إلى أن الجنرال تامير هيمان، رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، سينضم إلى المباحثات بين ليبرمان وشويجو.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، التقى شويجو مع ليبرمان في تل أبيب، وبحثا أيضًا الملف الإيراني.

وتعارض إسرائيل الوجود الإيراني في سوريا، وتعتبره تهديدًا لها.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر لسلاح الجو الإسرائيلي قرب تل أبيب، إن بلاده "لن تسمح لإيران بتعزيز وجودها في سوريا واستمرارها في بناء قوتها النووية".

وخلال الأشهر الأخيرة شنت إسرائيل سلسلة غارات على أهداف عسكرية إيرانية في سوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون، بينهم المسؤول عن منظومة الطائرات دون طيار الإيرانية في سوريا.