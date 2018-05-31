لافروف في ضيافة كيم جونغ أون في بيونغ يانغ للمرة الأولى

استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس للمرة الأولى في بيونغ يانغ، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وكتبت الوزارة على تويتر أن "كيم جونغ أون استقبل سيرغي لافروف في بيونغ يانغ"، مرفقة التغريدة بصور للرجلين وهما يتصافحان.

وتوجه لافروف الى بيونغ يانغ بدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو الذي زار روسيا في نيسان/أبريل الماضي.

ودعا لافروف الزعيم الكوري الى زيارة روسيا قائلا "تعالوا الى روسيا وسيكون من دواعي سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وصرح لافروف بعد لقائه مع ري يونغ هو "لقد تباحثنا بالتفصيل في الوضع الدولي وخصوصا المشاكل التي يجب تسويتها من أجل التوصل الى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة نظام مستقر للسلام والأمن"، أيضا بحسب البيان.

وأضاف لافروف "نؤكد التزامنا التعاون إلى أقصى حد ممكن مع كوريا الشمالية بهدف تسوية كل القضايا الثنائية والدولية".

وتأتي زيارة لافروف في خضم جهود دبلوماسية حثيثة مع دنو موعد قمة 12 حزيران/يونيو بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون والتي يبدو أنها ستحصل في النهاية بعد أن ألغاها الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي.

وتعود الزيارة الأخيرة لمسؤولين روس إلى كوريا الشمالية الى اذار/مارس عندما توجه وزير التنمية الروسي في الشرق الأقصى ألكسندر غالوشكا إلى بيونغ يانغ للتباحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية.