ترجيحات بعقد قمة بين بوتين وكيم جونغ أون خلال العام الجاري

رجحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، عقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال العام الجاري.

وفي مؤتمر صحفي، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن "الدبلوماسيين سيرتبون شكل وموعد لقاء محتمل بين الرئيس بوتين والزعيم كيم"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "موضوع القمة تمت مناقشته خلال زيارة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لكوريا الشمالية، أمس، والتي أجرى خلالها محادثات مع كيم".

واتفق الجانبان خلال زيارة لافروف على تنشيط الزيارات رفيعة المستوى والتبادلات والتعاون فى مختلف المجالات، إضافة إلى عقد اجتماع بين كبار قادة كوريا الشمالية وروسيا خلال العام الجاري، بمناسبة الذكرى الـ70 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسب المصدر نفسه.

وأمس الخميس، زار لافروف بيونغ يانغ، بدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي في الوقت الذي يتم فيه التحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب وكيم بسنغافورة، في 12 يونيو/ حزيران الجاري.