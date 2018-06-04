خامنئي يتوعد: من يهاجمنا بصاروخ سنرد عليه بعشرة

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إنه إذا ضرب أحد بلده بصاروخ واحد "فسوف نضرب بعشرة"، ولكنه نبذ مخاوف اندلاع حرب قائلا إنها "دعاية" من قبل الغرب.

وتزايدت حدة التوترات منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015، وتعهدها بإعادة تفعيل العقوبات إذا لم تلب طهران قائمة من المطالب الصارمة.

وفي كلمة ألقى بها اليوم الاثنين، قال خامنئي إنه أمر السلطات الذرية في البلاد بزيادة قدرة تخصيب اليورانيوم.

وأشار في كلمته إلى أن هذه الزيادة لن تتجاوز الحدود التي نص عليها الاتفاق النووي الذي قالت دول أوروبية إنها تأمل أن ينجو.

وينص الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا مع إيران، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل كبح نشاطاتها النووية.