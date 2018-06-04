مصادر إعلامية: عزل وزير دفاع كوريا الشمالية وقيادات بارزة في الجيش

قالت مصادر إعلامية إن قيادة كوريا الشمالية عزلت وزير الدفاع وقيادات بارزة في الجيش من مناصبهم، قبل أسبوع من القمة التاريخية بين زعيم البلاد كيم جونغ- أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، عن مصادر استخباراتية (لم تحددها)، عزلت قيادة الجارة الشمالية وزير الدفاع "باك يونغ- سيك" من منصبه، وعيّنت مكانه نائبه "نو كفانغ- شول".

وأضافت المصادر أن كوريا الشمالية عزلت رئيس الأركان "ري ميونغ- سو"، وعيّنت مكانه نائبه "ري يونغ- غيل".

كما عُيّن الجنرال "كيم جونغ- غاك" بمنصب مدير المكتب السياسي للجيش الشعبي الكوري، مكان الجنرال "كيم سو- غيل".

ووفق المصادر الاستخباراتية، فإن إدارة بيونغ يانغ، عيّنت في المناصب الجديدة "شخصيات مرنة تستطيع التكيّف مع مرحلة الانفتاح السياسية التي تشهدها البلاد مؤخرا".

وشددت أن التغييرات تهدف أيضا إلى قطع الطريق أمام أي تمرّد في كوادر الجيش يمكن أن تعارض الانفتاح السياسي للبلاد.

يشار إلى أن قمة تاريخية ستعقد بين ترامب وجونغ- أون في 12 يونيو/ حزيران الحالي بسنغافورة.