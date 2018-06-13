بوتين يلتقي بن سلمان والحريري على هامش افتتاح كأس العالم

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، كل على حدة، على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة القدم التي تبدأ غداً في روسيا.

فقد أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء إن بوتين سيجتمع مع ولي العهد السعودي وأنهما سيناقشان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا لكنهما لن يبحثا الخروج من الاتفاق.

من جانبه، توجه رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري إلى موسكو لحضور المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2018 بين منتخبي روسيا والسعودية.

وقال مكتب الحريري إنه من المتوقع أن يلتقي الحريري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء.

هذا ويزور زعماء بلدان كثيرة روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم روسيا-2018.