وكالات: مقتل زعيم حركة "تحريك طالبان" الباكستانية في غارة جوية أمريكية

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الجمعة، بمقتل زعيم حركة "تحريك طالبان" الباكستانية، ملا فضل الله، في غارة جوية أمريكية على ولاية كونار، شرقي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية (خاصة) عن المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، مارتن أودونيل، أن "القوات الأمريكية نفذت غارة جوية لمكافحة الإرهاب في ولاية كونار، الأربعاء الماضي".

وأضاف أن الغارة تم تنفيذها "قرب الحدود الأفغانية- الباكستانية، واستهدفت زعيما بارزا في منظمة محددة".

ولم يكشف أودونيل لوسائل الإعلام عن هوية الزعيم ولا اسم المنظمة.

غيّر أن مسؤولا في الجيش الأمريكي، طلب عدم نشر اسمه، قال إن الغارة "استهدفت ملا فضل الله، زعيم طالبان الباكستانية (تعرف بتحريك طالبان)"، حسب وكالة "خاما" الأفغانية (خاصة).

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، خمسة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات حول فضل الله.

ولم تدل حركة "تحريك طالبان" بأي تعليق حول مصير زعيمها حتى الساعة 11:12 (ت.غ).