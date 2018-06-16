مقتل 25 شخصاً وإصابة آخرين في هجوم انتحاري شرقي أفغانستان

قتل 25 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، إثر هجوم انتحاري استهدف تجمعا لمسؤولي أمن أفغان وعناصر من حركة طالبان، في إقليم ننكرهار، شرقي البلاد.

وقال عطا الله خوجاني، المتحدث باسم ننكرهار، إن الانفجار وقع في منطقة "رودا"، أثناء تبادل عناصر "طالبان" والأمن الأفغاني تهاني عيد الفطر في ظل الهدنة، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.

وأضاف المتحدث، أن "الهجوم تسبب بوقوع العديد من الإصابات متفاوتة الخطورة، من "طالبان" وقوات الأمن والمدنيين".

وأكد أن الانفجار، الذي وقع حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ.)، كان انتحارياً.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأفغانية أنها ستواصل عملياتها ضد الجماعات المتمردة الأخرى، بمن فيها تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن طالبان فقط هي جزء من وقف إطلاق النار.

وينشط عناصر "داعش"، في أجزاء من ننكرهار.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقفاً أحادي الجانب لعمليات الحكومة ضد حركة طالبان، لمدة أسبوع، اعتبارا من 12 يونيو/ حزيران الجاري.

كما أعلنت "طالبان"، وقفا للهجمات على قوات الحكومة لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر.