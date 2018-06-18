عشرات الإصابات في زلزال قوي يضرب مدينة أوساكا اليابانية

ضرب صباح اليوم الاثنين زلزال قوي شمال مدينة أوساكا اليابانية وتسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

وأوضح المعهد الياباني للأرصاد الجوية، أنّ الزلزال كان بقوة 6.1 درجة، ووقع على عمق 13 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وقالت وكالة الكوارث الطبيعية اليابانية في بيان، إنّ الإحصاءات الأولية تشير إلى إصابة 100 شخصا.

وأضافت الوكالة أن الزلزال ألحق أضرارا بالعديد من الأبنية السكنية وخطوط المياه، وتسبب في حدوث تشققات في الطرقات.

وحذرت السلطات اليابانية من احتمال حدوث تسونامي في المنطقة، وأوقفت رحلات القطارات والطائرات إلى أوساكا.

كما ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، جمهورية غواتيمالا في أمريكا الشمالية.

وبحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، فإنّ الزلزال وقع في منطقة غواناغازابا، التابعة لمدينة اسكوينتلا (جنوب).

وأضاف المركز، أن الزلزال وقع على عمق 99 كيلومتر عن سطح الأرض.

وأعلنت وكالة الكوارث الطبيعية في غواتيمالا، أنّ الزلزال لم يخلف ضحايا في الأرواح أو خسائر في الممتلكات.