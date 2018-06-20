قراصنة يسرقون أكثر من 30 مليون دولار من العملة الرقمية

تمكن قراصنة معلومات من سرقة ما قيمته أكثر من 30 مليون دولار من العملة الرقمية من منصة تداول لعملة البيتكوين في كوريا الجنوبية، مما تسبب في انهيار أسعار الوحدة حول العالم.

وكان سعر العملة الافتراضية بلغ 6.442 دولار ظهر اليوم في العاصمة سول ثم انخفض 4.4 بالمئة بعد الهجوم الهجوم الأخير على البورصة ما أثار المخاوف والتساؤلات حول درجة أمان هذه العملة المشفرة.

هذا ويتعامل في منصة تداول بيتهامب Bithumb أكثر من مليون عميل، وهي أكبر سوق للعملة الافتراضية في جنوب البلاد.

وصدر بيان عن البورصة جاء فيه "تم تأكيد سرقة ما قيمته 32 مليون دولار أمريكي ليلة أمس حتى الصباح".

وأضاف أن جميع الإجراءات قد اتخذت وتم تعليق التعامل لحين التأكد من مقاييس الأمان.

علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها منصة تداول للعملات الافتراضية، للقرصنة، إذ سبق وتعرضت منصات أخرى خلال العامين الجاري والماضي.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، أعلنت شركة "Coincheck" اليابانية عن سرقة قراصنة لحوالي 530 مليون دولار من المستخدمين المتداوِلين في منصتها.

وحذرت العديد من البنوك المركزية حول العالم من التعامل بالعملات الافتراضية، لما لها من مخاطر على أموال المستثمرين فيها.

ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

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