رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع مولودها الأول

وضعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردين االيوم الخميس مولودها الأول، وباتت ثاني رئيسة وزراء في العالم تنجب طفلا أثناء توليها السلطة بعد نظيرتها الباكستانية الراحلة بنازير بوتّو.

وأوضحت رئاسة وزراء نيوزيلندا في بيان، أنّ آردين نُقلت إلى مستشفى مدينة أوكلاند بعد بدء آلام الولادة، ووضعت هناك طفلتها الأولى.

وأضاف البيان أن آردين البالغة من العمر 37 عاماً، ستستخدم حق إجازة الأمومة لمدة 6 أسابيع، وسيتولى وزير الخارجية وينستون بيترس مهمة تسيير شؤون رئاسة الوزراء.

ومع وضع آردين مولودتها، تكون ثاني رئيسة وزراء تلد طفلاً وهي على رأس الحكومة، بعد رئيسة الوزراء الباكستانية بنازير بوتّو التي أنجبت وهي على رأس عملها مطلع تسعينيات القرن الماضي.