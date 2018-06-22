إيران تمهل أوروبا حتى نهاية الشهر لضمان الاستمرار بالاتفاق النووي

أمهلت إيران الدول الأوروبية حتى نهاية الشهر الحالي لتقديم مقترحاتها وضماناتها من أجل الاستمرار بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، خلال كلمة له في "مؤتمر التعاون الإيراني الأوروبي" المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة أنباء "أرنا" الرسمية الإيرانية.

وطالب عراقجي الدول الأوروبية بتقديم ضمانات لإيران بخصوص دعمها لإيران ضد العقوبات الأمريكية، ومبيعات النفط، والعمليات المصرفية.

وأشار إلى أن بلاده ستحدد قرارها حول الالتزام بالاتفاق من عدمه بعد دراسة المقترحات التي ستقدمها أوروبا، وقال: "يمكن لحزمة المقترحات والحلول التي ستقدمها أوروبا أن تضمن استمرار إيران بالاتفاق النووي، ولكن في حال عدم حصول ذلك فإن إيران ستتخذ خطواتها اللاحقة، والولايات المتحدة ستكون المسؤولة عن نتائج ذلك".

وشدد عراقجي على ضرورة تقديم أوروبا والدول الأخرى الطرف في الاتفاق تضحيات أكثر إذا أرادت استمرار الاتفاق النووي.