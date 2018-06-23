إيرانيون يتداولون كتاباً يتهم روحاني بالتعاون مع استخبارات "الشاه" وواشنطن

تضمن كتاب تداوله إيرانيون عبر الإنترنت، في الآونة الأخيرة، اتهامات للرئيس حسن روحاني بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الذي كان في عهد الشاه، المعروف باسم "سافاك"، وواشنطن، من أجل تقويض "الجمهورية" التي أسسها آية الله الخميني عام 1979.

يأتي ذلك بعد منع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية نشر كتاب "روحاني من نظرة واحدة"، لمؤلفه الباحث "كمران غضنفري"، المعروف بتوجهه اليميني المتشدد.

ويدّعي الكتاب افتقاد "روحاني" للشروط المؤهلة لتولي منصب رئيس الجمهورية، مطالبًا مجلس الشورى (البرلمان) في البلاد للتحقق من ذلك.

في المقابل، أكدت صحيفة "إيران" الحكومية، أن الادعاءات الواردة في الكتاب "لا أساس لها من الصحة".

والعام الماضي، فاز روحاني، المعروف بتوجهه "الإصلاحي"، بفترة رئاسية ثانية، بالرغم من معارضة شديدة من المحافظين في البلاد.