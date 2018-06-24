مقتل 12 مسلحا في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغاني في ولاية غزني جنوب البلاد

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، مقتل 12 مسلحًا على الأقل، و3 من قوات الأمن في اشتباكات بولاية غزني جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "باجهوك" الأفغانية للأنباء عن فريد أحمد مشعل، رئيس شرطة غزني، إن مسلحين من طالبان هاجموا مواقع أمنية في مقاطعتي جيرو، وأندار، بالولاية، ليلة أمس السبت.

وأضاف أن 12 مسلحًا و3 من قوات الأمن قتلوا، فيما أصيب 7 مسلحين، وجنديين اثنين، بجروح خلال الاشتباك، دون الإشارة إلى حجم خطورة الجراح.

وأوضح المسؤول أن قوات الأمن الأفغانية تصدّت للهجمات ووضعت المناطق المستهدفة تحت السيطرة.

ولم يصدر أي تعقيب من طالبان على الهجوم حتى الساعة 13:19 تغ.

واشتدت المعارك في ولاية غزني منذ بداية العام الجاري، ونتيجة لذلك، أغلقت السلطات الطريق السريع بين ولايتي بكتيكا وغزني أمام حركة المرور، منذ الأشهر القليلة الماضية.