إيران: مقتل 3 من حرس الحدود في اشتباك مع مسلحين قادمين من باكستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، مقتل 3 جنود من حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، إثر اشتباك مع مجموعة مسلحة.

وذكر بيان صادر عن الحرس الثوري أن اشتباكا اندلع بريف مدينة ميرجاوه بالمحافظة ليلة الاثنين- الثلاثاء بين قوات حرس الحدود مع مجموعة مسلحة (لم يكشف هويتها) أرادت التسلل إلى الأراضي الإيرانية، قادمة من الأراضي الباكستانية.

وأوضح البيان أن الاشتباك أسفر عن مقتل 3 من قوات حرس الحدود الإيرانية، و3 من المجموعة المسلحة، وفرار الآخرين منهم نحو الحدود الباكستانية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.