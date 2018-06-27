السلطات الماليزية تصادر ممتلكات بـ 273 مليون دولار لرئيس الوزراء السابق نجيب

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء أنها صادرت مواد تصل قيمتها إلى 273 مليون دولار في ستة أماكن مرتبطة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، من بينها كمية كبيرة من المجوهرات وحقائب فاخرة.

وقال أمار سينغ رئيس قسم الجرائم التجارية في الشرطة، في مؤتمر صحافي إن "قيمة هذه المواد بسعر المفرق تتراوح بين 910 (ملايين) و1,1 مليار رينغيت"، أي ما يعادل 225 مليون إلى 273 مليون دولار.

وأوضح أنه تمت مصادرة مواد من قبل تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (28,8 مليون دولار) نقدا بـ26 عملة، وحوالي 12 ألف قطعة مجوهرات ومئات من حقائب اليد الفاخرة وساعات.

وكانت الشرطة كشفت في أيار/مايو الماضي أنها صادرت حقائب فاخرة ممتلئة بالأموال والمجوهرات في عمليات تفتيش في إطار تحقيق في اختلاس أموال يستهدف نجيب الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى أيار/مايو 2018.

وأعلنت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أيار/مايو ويرأسها مهاتير محمد (92 عاما) أنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة العامة "1ام دي بي" (1ماليجا ديفلوبمنت برهاد) التي أسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة.