بعد سبعة عقود.. سول خالية من الوجود العسكري الأمريكي

أنهت الولايات المتحدة رسمياً سبعة عقود من الوجود العسكري في عاصمة كوريا الجنوبية اليوم الجمعة مع افتتاح مقر جديد بعيدًا عن الحدود المتوترة مع كوريا الشمالية.

وكان مقر الجيش الأمريكي في حي يونغسان بوسط سول منذ وصول القوات الأمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت حامية يونغسان رمزًا لتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي يهدف إلى ردع هجوم كوريا الشمالية، ولكن احتلالها لمنطقة عقارية مميزة كان أيضًا مصدرًا طويلًا للمشاعر المعادية لأمريكا.

ويأتي انتقال القيادة إلى منشأة موسعة في معسكر همفريز، على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب سول، وسط انفراجة في شبه الجزيرة الكورية، لكن عملية الانتقال لم تكن مرتبطة بذلك إذ تم التخطيط لها منذ أكثر من عقد من الزمان، لكنها تأجلت عدة مرات بسبب مشاكل البناء والتمويل.

ويعد مركز القيادة الجديد، الذي تصل مساحته إلى 1420 هكتار وتكلف 11 مليار دولار، أكبر قاعدة أمريكية في الخارج. تقع هذه القيادة الأمريكية الجديدة على مدينة بيونغتايك الساحلية الكورية الجنوبية وبالقرب من قاعدة جوية أمريكية، وهي الموقع الأمثل الذي يسمح بالحركة السريعة وتركيز القوات في الأزمات.

وكان من المنطقي أيضًا نقل القيادة العسكرية الأمريكية بعيدًا عن مئات من بطاريات المدفعية الكورية الشمالية التي تستهدف منطقة سول الحضرية، على الرغم من أن كامب همفريز لا يزال في متناول المدافع الشمالية الأحدث، مثل المدافع عيار 300 ملم التي كشف عنها في عام 2015.