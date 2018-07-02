تظاهرات جديدة في جنوب غرب إيران احتجاجاً على تلوث المياه

اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في جنوب غرب إيران مساء الأحد، بعد يوم من إصابة عدة محتجين في مواجهات ليلية اندلعت تنديداً بتلوث المياه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

واندلعت التظاهرات الأخيرة في عبادان الواقعة على بعد 12 كلم من مدينة خرمشهر حيث أصيب 11 شخصا السبت عندما فتح مسلح مجهول النار على تظاهرة، وفق ما أفاد مسؤولون.

ولم تحدد وكالة الأنباء الرسمية "ارنا" عدد الذين شاركوا في التظاهرات لكنها قالت إن قوات الأمن فرقت حشدا ذكرت أنه كان يقوم بـ"الإخلال بالأمن العام".

وذكرت أن المتظاهرين كانوا يحتجون على نوعية المياه السيئة في مدينتي خرمشهر وعبادان حيث "أصبحت غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع درجة ملوحتها".

وقام المحتجون بحسب الوكالة "بإشعال النيران في حاويات القمامة وسيارة".

ولم تتحدث الوكالة عن وقوع إصابات جديدة لكنها أشارت إلى أن تلوث المياه في المدينتين الواقعتين في محافظة خوزستان أشعل عدة تظاهرات خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

ويشكل العرب غالبية سكان المحافظة الذين يشتكون من التمييز بحقهم من قبل السلطات.