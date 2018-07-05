اغتيال رجل دين سنّي كبير في إيران على يد مجهولين

اغتال مجهولون صباح اليوم الخميس رجل الدين السنّي والأكاديمي الإيراني مولوي عبد الشكور ترشابي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، عن مساعد حاكم مدينة "خاش" بمحافظة "سيستان وبلوجستان" جنوب شرق البلاد، محمد احمدي بولاغ، قوله إن "ترشابي اغتيل برصاص مجهولين صباح اليوم أمام جامع توحيدية لاهل السنة بالمدينة".

وأشار بولاغ إلى مقتل ترشابي في عملية الاغتيال، مؤكّدا أن الأخير كان من النخب العلمية والأكاديمية وباحث ناشط في موضوع الوحدة الإسلامية في خاش.

وقال إن "حادث اغتيال هذا العالم السني، كان مؤلما ومؤسفا لأهالي خاش، وإن البحث جار للكشف عن المتهمين في عملية الاغتيال".

ومن المقرر أن تقام يوم غد الجمعة مراسم تشييع ترشابي بحضور العلماء والمسؤولين وشرائح الشعب المختلفة في المصلي الكبير لأهل السنة في خاش، بحسب "إرنا".