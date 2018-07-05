محافظ إيران لدى منظمة أوبك: ترامب رفع أسعار النفط بتغريداته

قال محافظ إيران لدى منظمة أوبك إن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في رفع أسعار النفط عشر دولارات على الأقل.



وكان دونالد ترامب قال الأربعاء، إن أسعار الوقود مرتفعة متهما منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بالاحتكار، والدفع نحو المزيد من الغلاء؛ ثم طالب الدول الأعضاء في أوبك بالمساعدة في خفض أسعار النفط.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن المحافظ حسين كاظم بور أردبيلي قوله لترامب "تغريداتك تسببت في زيادة الأسعار بما لا يقل عن عشرة دولارات. من فضلك كف عن هذا الأسلوب".

وقال أردبيلي إن ترامب يسعى لزيادة حدة التوترات بين إيران والسعودية داعياً الولايات المتحدة إلى مشاركة القوى العالمية في اجتماعها مع إيران المقرر انعقاده في فيينا غدا الجمعة.

وسيجتمع وزراء خارجية الدول الخمس المتبقية الموقعة على الاتفاق النووي بين طهران والقوي العالمية مع مسؤولين إيرانيين في فيينا لبحث كيفية الإبقاء على الاتفاق ساريا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

كما قال ترامب في تغريدة أخرى إنه في الوقت الذي تدفع فيه "أوبك" نحو زيادة أسعار البترول، تقوم بلاده بالدفاع عن عدد من أعضاء المنظمة (لم يذكرهم) مقابل "القليل من المال".

وكان الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون من خارجها، بدأوا مطلع 2017 تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2018، بهدف السيطرة على انخفاض أسعار النفط الحاد في الأسواق، خلال السنوات الماضية.