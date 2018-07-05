49 سائحا صينيا فُقدوا جراء انقلاب قارب في تايلاند

فُقد 49 سائحا صينيا، اليوم الخميس، جراء انقلاب قارب سياحي جنوبي تايلاند، بحسب مسؤول محلي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن نورافات بلودتونج، حاكم إقليم بوكيت (جنوب)، أن القارب كان يقل 97 شخصا، وتم إنقاذ 48 منهم و49 في عداد المفقودين.

كما انقلب قارب آخر في الإقليم نفسه، ظهر اليوم، وكان على متنه 39 سائحا صينيا وأوروبيا، تم إنقاذهم جميعا، حسب "أسوشيتد برس".

ويأتي الحادثان وسط اضطرابات في أحوال الطقس تشهدها المنطقة مع هبوب رياح عاتية وسقوط أمطار غزيرة.

وفي وقت سابق، أصدر مسؤولون في "بوكيت" تحذيرا قالوا فيه إن التقلبات الجوية ستستمر حتى الثلاثاء المقبل.