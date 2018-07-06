إيران توقف تزويد العراق بالكهرباء

قالت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الجمعة، إن الجانب الإيراني أوقف تزويد البلاد بألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية بسبب تراكم الديون، ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس، إن "إيران قطعت الكهرباء عن العراق أمس، ما تسبب بزيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في محافظات ذي قار وميسان والبصرة جنوبي البلاد".

وأضاف المدرس أن "سبب القطع يرجع إلى تراكم الديون المترتبة على العراق من استيراد الكهرباء الإيرانية".

ولم يكشف المتحدث باسم الوزارة عن قيمة الديون المترتبة على العراق، لكن التقديرات تشير أنها بحدود مليار دولار.

وأشار المدرس أن "الوزارة تعمل مع الجانب الإيراني لغرض إعادة الخط إلى الخدمة مجدداً".

ونوّه إلى أن "الإنتاج اليومي من المحطات الكهربائية المحلية لا يزال أقل من الاستهلاك الفعلي".

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت أمس الخميس في بيان، أن إيران قطعت التيار الكهرباء عن العراق.‎

ووفق أرقام معلنة من قبل وزارة الكهرباء العراقية في آب/أغسطس الماضي، فإن البلد ينتج 15 ألفا و700 ميغاواط من الكهرباء.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط / ساعة من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.

وتزداد نقمة السكان على الحكومة في فصل الصيف، مع تكرار الانقطاعات في الشبكة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل في بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية.