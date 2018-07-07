عشرات الضحايا في موجة "أمطار تاريخية" تضرب اليابان

تشهد مناطق عدة في جنوب غربي اليابان هطولات مطرية غير مسبوقة تسببت في مقتل 27 شخصاً وأكثر من 50 مفقود اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" أنّ 10 أشخاص لقوا مصرعهم في مقاطعة هيروشيما، فيما لقي الباقين مصرعهم في مقاطعات أوساكا وشيغا وهيوغو وأوكاياما وإهيمي.

وأضافت الصحيفة أنه تم إصدار أوامر بإجلاء 4.72 مليون شخص بسبب استمرار هطول الأمطار.

إضافة إلى حشد حوالي 48 ألف عنصر من قوات الدفاع الذاتي والشرطة ومكافحة الحرائق، للبحث عن الأشخاص المحاصرين أو الجرحى أو القتلى.

وفي السياق، غمرت المياه دارا للمسنين في أوكاياما ما أسفر عن محاصرة نحو 80 شخصًا في الطابق الثاني.

من جهته، أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الوزراء، "بإعطاء الأولوية لعمليات إنقاذ حياة المواطنين وإرسال طواقم الإنقاذ دون تأخير".

يشار أنّ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، حذرت الخميس الماضي، مما أسمته بـ"أمطار تاريخية" ستضرب اليابان نهاية هذا الأسبوع.

وبناء عليه، قامت إدراة مكافحة الحرائق والكوارث، مبدئيًا بإجلاء 210 ألف شخص أمس.