تايلاند.. 6 من أطفال الكهف المغمور بالمياه يتمكنون من الخروج

قالت وسائل إعلام بريطانية، إنه تم إنقاذ أربعة آخرين من الفتية العالقين في أحد كهوف تايلاند شمالي البلاد، منذ أكثر من أسبوعين، بعد بدء السلطات المحلية عملية بمشاركة دولية لإنقاذهم، ليصل عدد الأطفال الناجين إلى 6 اليوم.

جاء ذلك بعد ساعات على انطلاق عملية بمشاركة دولية لإنقاذ الفتية الـ12 مع مدربهم لكرة القدم والمحاصرين بكهف غمرته المياه نتيجة الأمطار.

وقال موقع شبكة "ITV news" التفلزيونية البريطانية إنه تم إنقاذ 6 فتية حتى الآن.

ونشرت الشبكة على تويتر فيديو يظهر خروج سيارات إسعافها من موقع الكهف، وقالت إن الفتيان بداخلها يخضعون للفحوصات اللازمة.

وأضاف في تغريدة أخرى نقلًا عن مراسلها أن حالة أحد الأطفال "تستدعي القلق".