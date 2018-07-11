موسكو: سنرد بالمثل على طرد اليونان لموظفينا

في أول رد روسي على طرد اليونان دبلوماسيين روسيين أمس، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالمثل على عملية الطرد.

فقد نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسؤول بالخارجية قوله، "وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، فإنه سيتم الرد بالمثل على طرد اليونان للدبلوماسيين الروس".

وفي وقت سابق اليوم، قررت اليونان طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس ومنع آخرين من دخول البلاد، بدعوى "قيامهم بأعمال غير قانونية ضد الأمن القومي"، بحسب وسائل إعلام يونانية.

ونقلت صحيفة Ekathimerini اليونانية عن مصادر دبلوماسية رفيعة قولها إن التدابير التي اتخذتها أثينا تأتي "رداً على إجراءات غير قانونية على الأراضي اليونانية، والتي تعتبر تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد".

وبهذا الخصوص، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، أندريه كليموف، قوله إن "روسيا ستطرد دبلوماسيين يونانيين".

وأكد كليموف أنه "بدون هذا الرد لن تكون روسيا قادرة على ضمان أمن عمل موظفيها". وأضاف أن "روسيا لم تعتبر اليونان حليفاً أو شريكاً في القارة العجوز في أي وقت من الأوقات".

وتابع البرلماني الروسي قائلاً: "اليونان عضو في حلف الناتو، وهذا الأمر وحده يكفي".