زلزال من الدرجة الوسط يضرب أندونيسيا

تعرضت إندونيسيا صباح اليوم الخميس لزلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر

وقد أعلن معهد المناخ والجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسي أن مركز الزلزال كان على بعد 13 كم جنوب شرقي مقاطعة "آتشيه" الغربية بجزيرة سومطرة وأن الهزة الأرضية كانت على عمق 10 كم تحت الأرض.

ووفق المعهد المذكور، ومسؤولين بالمقاطعة، فإن التقديرات الأولية تشير لعدم وقوع خسائر مادية أو بشرية أو إصابات جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير من موجات تسونامي.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار" وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

وتعرضت إندونيسيا لخسائر كبيرة جرّاء زلزال المحيط الهندي الذي وقع في 26 ديسمبر/كانون الأول عام 2004، وقدرت قوته بـ9.1 درجات على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال في توليد موجة تسونامي راح ضحيتها ما يقارب 320 ألف شخص، وتكبدت اندونيسيا أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات والضحايا.