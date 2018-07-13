بسبب ما تعانيه من أزمات.. إيران تُعلن وقف تصدير الكهرباء والمياه للدول المجاورة

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، اليوم الجمعة، أن بلاده أوقفت تصدير الكهرباء والمياه بالكامل.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، على خلفية أزمة الكهرباء والمياه المستمرة في عموم إيران، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وقال أردكانيان: "على عكس المزاعم، خفضنا مستوى تصدير المياه والكهرباء إلى الصفر".

وأشار إلى أن استمرار التصدير من شأنه أن يفاقم الوضع الراهن في البلاد، بشأن قطع الكهرباء.

وأوضح أن إيران أوقفت تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان والعراق، على خلفية مشاكلها.

من جهة أخرى، قال الوزير الإيراني إن أزمة المياه باتت اليوم في وضع معقد، داعيًا إلى بذل الجهود لحلها.